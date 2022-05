Il fumo causa il cancro, certo... Ma perché la maggioranza dei fumatori non lo contrae?

Il fumo di sigaretta è il fattore di rischio numero uno per il cancro ai polmoni. Senza dubbio, il modo più sicuro per proteggersi dal cancro ai polmoni è evitare di fumare sigarette, eppure, allo stesso tempo, è anche vero che tutti i fumatori non sono destinati a contrarre il cancro.

In effetti, la stragrande maggioranza contrae nulla. Gli scienziati si sono chiesti a lungo perché, e un nuovo studio aggiunge peso all'idea che la genetica ha un ruolo da svolgere.

Tra le persone che fumano ma non sviluppano mai il cancro ai polmoni, i ricercatori hanno riscontrato un vantaggio intrinseco. Le cellule che rivestono i loro polmoni sembrano avere meno probabilità di mutare nel tempo. I risultati suggeriscono che i geni di riparazione del DNA sono più attivi tra alcuni individui.

Lo studio ha utilizzato profili genetici prelevati dai bronchi di 14 non fumatori e 19 fumatori leggeri, moderati e forti. Le cellule di superficie raccolte dai polmoni dei partecipanti sono state sequenziate individualmente per misurare le mutazioni nei loro genomi.

"Queste cellule polmonari sopravvivono per anni, persino decenni, e quindi possono accumulare mutazioni sia con l'età che con il fumo", spiega l'epidemiologo e pneumologo Simon Spivack dell'Albert Einstein College of Medicine. "Di tutti i tipi di cellule del polmone, queste sono tra le più probabili nel diventare cancerosi".

Secondo gli autori, i risultati "dimostrano inequivocabilmente" che le mutazioni nel polmone umano aumentano con l'età naturale e, tra i fumatori, il danno al DNA è ancora più significativo. Il fumo di tabacco è stato a lungo associato all'attivazione di danni al DNA nei polmoni, ma il nuovo studio ha rilevato che non tutti i fumatori si trovano sulla stessa barca.

Mentre la quantità che qualcuno fumava era collegata a un aumento dei tassi di mutazione cellulare, dopo l'equivalente di circa 23 anni di fumo di un pacchetto al giorno, il rischio si stabilizza. "I fumatori più accaniti non avevano il carico di mutazione più elevato", afferma Spivack.

"I nostri dati suggeriscono che questi individui potrebbero essere sopravvissuti così a lungo nonostante il loro forte fumo perché sono riusciti a sopprimere un ulteriore accumulo di mutazioni. Questo livellamento delle mutazioni potrebbe derivare dal fatto che queste persone hanno sistemi molto competenti per riparare i danni al DNA o disintossicare il fumo di sigaretta".

I risultati potrebbero aiutare a spiegare perché l'80-90% dei fumatori per tutta la vita non sviluppa mai il cancro ai polmoni. Potrebbe anche aiutare a spiegare perché alcune persone che non fumano mai sviluppano i tumori.

I geni interessati alla riparazione del DNA possono essere ereditati o acquisiti e il silenziamento dei geni di riparazione è stato associato allo sviluppo del tumore in precedenti ricerche. I geni non sono gli unici fattori che influenzano il rischio di cancro di una persona. Fattori ambientali come la dieta possono anche condizionare i nutrienti nel corpo che influiscono sullo sviluppo del tumore.

Ciò che rende il corpo di un individuo più bravo a riparare il DNA è ancora oggetto di dibattito ed è probabilmente complicato, ma le nuove scoperte suggeriscono che questo processo è strettamente legato allo sviluppo del cancro ai polmoni. "Ora desideriamo sviluppare nuovi test in grado di misurare la capacità di una persona di riparare o disintossicare il DNA, che potrebbero offrire un nuovo modo per valutare il rischio di cancro ai polmoni", afferma il genetista Jan Vijg.

Rimanendo in tema di danni da fumo, sapevate che questa piaga provoca danni al sonno e aumenta lo stress?