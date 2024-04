Funghetti allucinogeni: il 'power-up' che Super Mario non ha mai mostrato

Le droghe possono essere di diverso tipo. Esistono quelle di natura chimica, ma alcune si trovano in natura. O addirittura le droghe digitali che sono l'ultima frontiera dello "sballo". Ma i funghetti allucinogeni, famosi anche per analogia con Super Mario nonché naturali, che effetti hanno sul cervello dell'essere umano?

L'uso dei funghetti allucinogeni affonda le radici in una storia antica, con civiltà millennarie che li utilizzavano per i loro viaggi sensoriali. Tra le più di 200 specie note, devono il loro potere a una sostanza molto speciale: la psilocibina. Questo ingrediente segreto non solo tiene alla larga gli insetti affamati ma, una volta ingerito dagli umani, si trasforma, regalando un'esperienza indimenticabile.

Ma come funziona esattamente? Quando mangiamo un fungo allucinogeno, la psilocibina al suo interno intraprende un viaggio fino al fegato, dove si trasforma in psilocina, il vero artista dietro le quinte del cosiddetto "trip". Questo cambio di scena, chiamato defosforilazione, rende la sostanza capace di mimare la serotonina ovvero il nostro neurotrasmettitore della felicità. Immaginate la psilocina come una chiave speciale che apre porte nel cervello, permettendoci di vedere e sentire cose al di fuori della normale percezione.

Una volta in scena, dà il via a un vero e proprio spettacolo sensoriale: colori più vividi, forme che danzano e suoni che prendono forma. Questo perché si lega ai recettori della serotonina, spingendo il cervello a produrne di più, ma senza permettere che questa venga riassorbita.

Oltre a trasformare l'esperienza sensoriale, la psilocina fa sentire più connessi con l'universo. Queste nuove connessioni permettono di vedere il mondo da una prospettiva diversa, come se pezzi di un puzzle normalmente separati si unissero per formare un'immagine completa.

Ma sapevate che dai funghi è possibile estrarre oro vero?

Su Apple USB-C Power Adapter 20W White è uno dei più venduti di oggi.