I funghi 'magici' con psilocibina possono aiutare chi è afflitto da depressione?

Composti psichedelici come LSD, ecstasy e funghi psilocibina hanno mostrato risultati promettenti nel trattamento di una serie di disturbi della salute mentale, con i partecipanti a studi clinici che spesso descrivono enormi progressi nell'addomesticare i demoni del disturbo da stress post-traumatico.

Un gruppo di neuroscienziati a Londra ha pensato che una tecnologia avanzata di neuroimaging, che scrutava le profondità del cervello potesse fornire alcune risposte. Hanno coinvolto 43 persone afflitte da grave depressione in uno studio, sponsorizzato dall'Imperial College London,e hanno somministrato loro psilocibina, il principio attivo dei funghi magici, o un antidepressivo convenzionale.

Ai partecipanti non è stato detto quale avrebbero ricevuto. La risonanza magnetica funzionale, che cattura la funzione metabolica, ha scattato due istantanee della loro attività cerebrale: il giorno prima di ricevere la prima dose e poi circa tre settimane dopo quella finale.

Quello che hanno scoperto, secondo uno studio pubblicato la scorsa settimana sulla rivista Nature Medicine, è stato illuminante, sia in senso figurato che letterale. Nel corso di tre settimane, i partecipanti a cui era stato somministrato l'antidepressivo escitalopram hanno riportato un lieve miglioramento dei loro sintomi e le scansioni hanno continuato ad evidenziare i segni ostinati e rivelatori di una mente zoppicante da un disturbo depressivo maggiore. L'attività neurale è stata limitata all'interno di alcune regioni del cervello, un riflesso dei rigidi schemi di pensiero che possono intrappolare chi soffre di depressione in un ciclo di riscontro negativo di pessimismo e disperazione.

Al contrario, i partecipanti a cui è stata somministrata la terapia con psilocibina hanno riportato un miglioramento rapido e prolungato della loro depressione e le scansioni hanno mostrato fioriture di attività neurale in ampie fasce del cervello che sono persistite per le tre settimane. Quella maggiore connettività, hanno detto, assomigliava all'agilità cognitiva di un cervello sano che, ad esempio, può alternare tra un attacco mattutino di malinconia, una giornata stressante al lavoro e una serata di baldoria libera con gli amici.

"Sembrerebbe che la psilocibina ti permetta di vedere le cose sotto una luce completamente nuova, soprattutto quando hai uno psicoterapeuta che può aiutarti a guidarti attraverso quell'esperienza", ha affermato Richard Daws, neuroscienziato cognitivo e autore principale dello studio. Gli esperti non coinvolti nello studio hanno affermato che i risultati non erano del tutto sorprendenti ma che hanno fornito una possibile spiegazione biologica per i resoconti aneddotici sulle scoperte terapeutiche con la medicina psichedelica (a tal proposito, potrebbe interessarvi approfondire la teoria della "scimmia drogata").

Il dottor Stephen Ross, direttore associato del NYU Langone Center for Psychedelic Medicine, che ha studiato gli effetti antidepressivi della psilocibina sui malati di cancro, ha messo in guardia dal trarre conclusioni radicali dato il periodo di monitoraggio relativamente breve dell'attività cerebrale dei partecipanti.

"È un po' come guardare l'universo con un telescopio e vedere cose interessanti e poi iniziare a costruire teorie basate su quello", ha detto. "Questo è un contributo importante, anche se sono più interessato a ciò che accadrà tra tre o sei mesi".

Un esperimento separato e più piccolo che è stato incluso nell'articolo di Nature Medicine sembrava supportare l'idea che la terapia con psilocibina potesse fornire benefici duraturi. In quello studio, 16 pazienti sono stati reclutati con la consapevolezza che avrebbero ricevuto psilocibina per la loro depressione resistente al trattamento. Le scansioni cerebrali eseguite un giorno dopo la somministrazione delle dosi finali hanno mostrato risultati simili all'altro studio. E quando i ricercatori lo hanno seguito sei mesi dopo, molti partecipanti hanno riferito che i miglioramenti alla loro depressione non si erano attenuati.

"Questi risultati sono molto promettenti, ma ovviamente nessuno dovrebbe uscire e provare a procurarsi sostanze psichedeliche senza parlare con un medico o un terapeuta", ha detto Daws.

Se gli effetti di questi miceti vi hanno incuriosito, vi consigliamo di leggere anche il nostro articolo su quanto fanno bene i funghi che abbiamo tutti in dispensa!