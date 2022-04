I funghi possono 'parlare' tra loro e hanno perfino un vocabolario di 50 'parole'

Non sono solo gli umani capaci di comunicare. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science ha scoperto che anche i funghi, come tutte le specie sulla Terra, sono capaci di "parlare tra di loro" o scambiarsi informazioni attraverso la cosiddetta rete del micelio, una vera e propria rete sotterranea di fili sottili.

La nuova ricerca rivela alcune differenze sostanziali tra le specie. Ogni specie ha il proprio linguaggio che viene formato attraverso picchi di elettricità differenti, chiamati "treni" - un po' come la comunicazione che avviene tra i neuroni. Ogni "lingua" ha circa 50 treni, equivalenti a 50 parole differenti.

Per il nuovo articolo, il professor Andrew Adamatzky ha testato quattro specie di funghi per vedere se parlavano la stessa "lingua". Ognuno di quelli esaminati si è rivelato essere differente: uno aveva lunghi intervalli tra i picchi elettrici con cui comunicava, mentre un altro una serie più ricca di "parole" formate da combinazioni variabili di impulsi ad alta e bassa frequenza.

In uno studio precedente Adamatzky aveva affermato che le parole cambiavano in risposta al contatto, all'esposizione alla luce o dopo aver subito cambiamenti chimici nel loro ambiente. Inoltre i funghi non comunicavano solo tra di loro, ma anche tra le piante. Lo scienziato adesso ha iniziato la "traduzione" di questo vocabolario fungino, e ha scoperto che le specie studiate hanno vocabolari di circa 50 "parole".

Ovviamente, poiché l'affermazione dell'esistenza di un linguaggio fungino è sicuramente azzardata, molti scienziati sono scettici. "Sebbene interessante, l'interpretazione come linguaggio sembra in qualche modo eccessivamente entusiasta e richiederebbe molte più ricerche e test di ipotesi critiche prima di vedere 'Fungo' su Google Traduttore", ha dichiarato il dottor Dan Bebber dell'Università di Exeter al The Guardian.

Insomma, rimaniamo in attesa di ulteriori studi o affermazioni sulla faccenda. A proposito, potrebbero non essere capaci di parlare, ma sapete che ogni forma di vita dipende dai funghi?