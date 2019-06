I funghi possono resistere ad alte dosi di radiazioni che ucciderebbero perfino un uomo

Ovunque vadano gli umani non saranno mai realmente soli, perché a fargli "compagnia" ci saranno migliaia di batteri e microbi. Come nel caso della Stazione Spaziale, trovata piena di batteri e funghi. Nonostante ciò, studiare come questi microbi sopravvivono nello spazio potrebbe essere utile per la futura ricerca.

Recentemente, Marta Cortesão, una microbiologa del Centro aerospaziale tedesco, ha scoperto che due tipi di muffe possono sopravvivere a 200 volte le dosi di radiazione che ucciderebbero un uomo.

Questi suoi risultati sono poi stati mostrati all'Astrobiology Science Conference di Seattle. Due delle specie più comuni di funghi trovati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono l'Aspergillus e il Penicillium.

Di solito non sono dannosi, a meno che non vengano inalati in grandi quantità da qualcuno che ha un sistema immunitario indebolito, improbabile nel caso degli astronauti. La loro presenza sulla ISS non è infatti un problema, ma la loro estrema tolleranza alle radiazioni porta ad implicazioni positive e negative.

Cortesão ha testato campioni di due funghi sulla Terra con radiazioni ionizzanti da raggi X, ioni pesanti e luce ultravioletta ad alta energia. Tutti i tipi di radiazioni che difficilmente raggiungono la Terra o la ISS, grazie alla protezione del campo magnetico terrestre.

Tuttavia saranno radiazioni presenti in viaggi più lunghi come quelli sulla Luna o su Marte. I funghi infatti, sono riusciti a sopravvivere a delle dosi altissime di radiazione, molto di più di quella che c'è in un viaggio di andata e ritorno da Marte. Questa resistenza potrebbe essere un problema, perché anche altri microbi sembrano essere resistenti ai metodi comuni di sterilizzazione.

Per questo motivo le future missioni spaziali dovranno fare attenzione a questo fattore, che potrebbe contaminare l'ambiente unico di un corpo celeste. Questo studio inoltre, conferisce ulteriore peso alle teorie sulla panspermia, ovvero che le forme di vita riescono a sopravvivere e a diffondersi tra i vari corpi celesti attraverso le comete e gli asteroidi.

Non tutti i mali vengono per nuocere, questi funghi nello spazio potrebbero essere anche un vantaggio, visto che la muffa può essere utilizzata per produrre antibiotici.