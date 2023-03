Questo è il fungo che potrebbe diventare un'alternativa biodegradabile alla plastica

Il fungo Fomes fomentarius sembra avere delle qualità davvero uniche: le sue proprietà, infatti, potrebbero fornirci un'alternativa naturale e biodegradabile a plastiche e altri materiali in futuro. In passato veniva utilizzato nell'abbigliamento e perfino per la medicina.

"Il micelio è il componente principale in tutti gli strati", scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato sulla rivista Science Advances. "Tuttavia, in ogni strato, mostra una microstruttura molto distinta con orientamento preferenziale unico, proporzioni, densità e lunghezza del ramo."

I ricercatori hanno esaminato il fungo e hanno scoperto una crosta esterna dura e sottile che racchiude uno strato schiumoso sottostante e pile di strutture tubolari cave al centro. Alcune parti erano resistenti come il compensato e la parti cave possono resistere a forze maggiori rispetto allo strato schiumoso, il tutto senza subire grandi dislocazioni o deformazioni.

"Riteniamo che i risultati dovrebbero attrarre un vasto pubblico di scienza dei materiali e oltre", continuano gli esperti. Questo nuovo studio mette in luce i materiali del fungo e mostra il loro possibile utilizzo all'interno dell'industria. La scoperta fa parte di un corpo crescente di ricerca sul potenziale dei materiali viventi, utilizzando le cellule in modo controllato e programmato per ottenere determinati risultati... che in questo caso sarebbero particolari tipi di materiali (anche i chip potrebbero essere costituiti da questo materiale).

Chissà, magari in futuro il packaging dei vostri acquisti saranno costituiti di Fomes fomentarius. E ricordatevi: ogni forma di vita terrestre dipende proprio dai funghi.