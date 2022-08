Questo fungo avvolge e protegge i cuccioli di scarabeo: non ci crederai mai

Uno studio pubblicato su Current Biology ha scoperto un particolare ed insolito rapporto tra uno scarabeo e un fungo. Vediamo in che modo questi due esseri viventi riescono ad aiutarci e a convivere.

Oltre alle varie ed incredibili caratteristiche di cui godono, come ad esempio lo scarabeo che potrebbe proteggere le persone dall'allergia, numerosi studi nel corso degli anni hanno poi dimostrato che diverse specie di insetti si servono di altri esseri viventi per facilitare e semplificare lo sviluppo delle proprie uova, andando ad istituire una vera e propria interazione antagonistica.

Un team di ricercatori dell’Istituto Max Planck di Biologia di Tubinga ha osservato quella che da loro è stata definita "partnership mutualistica" tra un fungo ascomicete, il Fusarium oxysporum, e uno scarabeo fogliare, ovvero il Chelymorpha alternans.

In poche parole, il fungo andrebbe a rivestire rapidamente le uova all'inizio della fase della pupa e durante la metamorfosi, in modo tale da proteggerle letteralmente dai diversi predatori e dalle varie insidie. Allo stesso tempo lo scarabeo, invece, andrebbe a disperdere su altre piante il fungo stesso, per agevolare la sua diffusione e riproduzione.

"I nostri risultati mostrano un mutualismo che garantisce la protezione della pupa per uno scarabeo erbivoro da un lato, in cambio della diffusione e propagazione dei simbionti dall’altro", afferma Hassan Salem, uno dei ricercatori coinvolti nello studio.

Si tratta di una ricerca che non fa altro che dimostrare come la natura sia sempre affascinante e ricca di nuove e sensazionali scoperte. Basti pensare ad esempio al fungo che ha il sapore simile al pollo, che rappresenta l'ennesima dimostrazione di quanto poco sappiamo su ciò che ci circonda.