Questo fungo di Chernobyl si nutre delle radiazioni e prospera nella radioattività

Ultimamente stiamo sentendo sempre più parlare di funghi grazie a The Last of Us, dove l'epidemia è stata sprigionata proprio da questi organismi. Tuttavia i miceti non solo solo "cattivi", e ne esistono alcuni in grado di nutrirsi delle radiazioni e prosperare nella radioattività: può essere trovato nientemeno che a Chernobyl.

I ricercatori dell'Albert Einstein College of Medicine (AEC) lo hanno scoperto dopo aver appreso che alcuni campioni del sito della centrale erano pieni di alcuni funghi neri che crescevano tranquillamente su di essi. "Ho trovato la questione molto interessante e ho iniziato a discutere con i colleghi se questi funghi potrebbero utilizzare le emissioni di radiazioni come fonte di energia", ha spiegato Arturo Casadevall, presidente di microbiologia e immunologia presso il college e autore senior dello studio.

La chiave di questa incredibile capacità dei funghi non è solo di resistere, ma anche di consumare le radiazioni per produrre energia, e deriva dalle elevate quantità di melanina contenuto all'interno dell'organismo, che consentono ai funghi sia di resistere alle radiazioni sia di trasformarla in energia.

Così gli scienziati hanno preso due funghi: uno che conteneva naturalmente melanina e uno a cui è stata iniettata, e sono stati esposti a livelli di radiazioni 500 volte quelli normali. Entrambi sono cresciuti molto più velocemente di quanto farebbero normalmente. Come la clorofilla converte la luce solare in energia chimica che consente alle piante verdi di vivere e crescere, la melanina può utilizzare una porzione diversa dello spettro elettromagnetico - ovvero le radiazioni ionizzanti - a beneficio dei funghi che la contengono, affermano i ricercatori.

La cosa più incredibile? La melanina è uguale a quella che esiste nella nostra pelle, aprendo nuove strade per studi futuri.