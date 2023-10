Il fungo del diavolo esiste davvero e sembra secernere del sangue

Altro che frutti del diavolo, oggi si parla di funghi! A differenza dei primi, che purtroppo esistono sono nel mondo disegnato da Eiichiro Oda, i secondi sono una creazione di madre natura: stiamo parlando del fungo "Dente del Diavolo" (Hydnellum peckii) che ha la straordinaria capacità di "sanguinare" mentre cresce.

Ovviamente non fatevi ingannare, non si tratta di sangue vero e proprio. Questo fenomeno è il risultato di un processo chiamato guttazione, che porta piante e funghi a secernere goccioline dai loro pori (che avviene anche la mattina presto).

Nel caso del fungo "Dente del Diavolo", ciò avviene a causa dell'assorbimento d'acqua che aumenta la pressione all'interno del fungo, spingendo fuori la linfa colorata di pigmento, conferendo al fungo un aspetto viscido e spettrale che cattura sicuramente l'attenzione. Sebbene possa non essere il fungo più bello da guardare, ha sicuramente un carattere distintivo.

E se per qualche motivo strano pensate che abbia un aspetto appetitoso, è meglio pensarci due volte prima di assaggiarlo. Anche se non è tossico, si dice che il suo sapore sia così amaro da renderlo praticamente immangiabile. Tuttavia, ha molto da offrire: può essere essiccato e utilizzato come colorante naturale e contiene anche atromentina, che gli conferisce potenziali proprietà antibiotiche e anticoagulanti utili in campo medico (un altro dei poteri speciali di questi vegetali).

Dunque, dietro la sua esteriorità inquietante, il "Dente del Diavolo" nasconde potenzialità sorprendenti che potrebbero avere applicazioni benefiche per l'umanità.