Questo fungo potrebbe farti prendere un gran spavento: sembrano mani di un morto

Immaginatevi la scena: siete a farvi una bella e sana passeggiata nel bosco, consigliata tra l'altro dal vostro medico perché le escursioni fanno molto bene alla salute, e improvvisamente notate delle escrescenze simili a dita spuntare fuori dal terreno. Lo spavento è assicurato e fortunatamente per voi non è un cadavere o uno zombie, ma un fungo.

Stiamo parlando della Xylaria polymorpha, comunemente noto come le dita dell'uomo morto, e il nome (giustamente) è stato guadagnato dal vegetale dopo generazioni di spaventi. Ogni singolo elemento è lungo fino a circa otto centimetri e possono essere trovati regolarmente nei boschi degli Stati Uniti e dell'Europa.

Questo è un fungo saprofita e si nutre di materia organica in decomposizione. Alcune forme di Xylaria sono legate al marciume del legno negli alberi e, quando si presenta sopra il terreno, significa semplicemente che per l'albero non c'è più nulla da fare: l'arbusto in questione è stato infettato dalla muffa da molto tempo e c'è poco da fare per prevenire ulteriori danni.

Nonostante la forma sicuramente "horrorifica" del micete, è bene ricordare che i funghi sono essenziali per tutti gli esseri viventi degli ecosistemi (sì, anche per noi). In questo caso la Xylaria polymorpha - e in generale i funghi saprotrofi - sono molto importanti nei loro ecosistemi perché aiutano ad abbattere il legno morente e morto, che farà spazio successivamente a nuove forme di vita rigogliose.