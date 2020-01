Un fungo mortale sta distruggendo tantissimi campi di fragole della Florida

Un nuovo ceppo di un fungo mortale ha spazzato via parte del raccolto di fragole della Florida questo inverno, causando milioni di dollari di perdite e facendo nascere nuove paure sulla presenza di un nuovo parassita permanente. I funghi, possono essere molto pericolosi per le colture, e uno di questo rischia di far "estinguere" anche le banane.

Scoperto per la prima volta nell'area di Plant City ad est di Tampa, il centro della produzione di fragole nello stato, il fungo (chiamato pestalotiopsis) ha preso piede proprio mentre la stagione del raccolto stava iniziando a dicembre. Il parassita ha invaso fino a un quarto dei 10.000 acri di campi di fragole della Florida e circa la metà delle coltivazioni biologiche, dichiara Natalia Peres, una patologa vegetale presso l'agenzia di ricerca agricola dell'Università della Florida.

L'effettivo impatto finanziario non è ancora disponibile, ma i coltivatori investono almeno 15.000 dollari per acro, secondo le statistiche dell'agricoltura statale. Il prezzo medio al dettaglio delle fragole biologiche è aumentato a causa della carenza del frutto, passando da 3.99 dollari ogni 450 grammi (una libbra) a 6.23 dollari.

Il fungo fa sì che il frutto, le foglie e le radici marciscano. Gli agricoltori sono preoccupati che la malattia possa essersi stabilita permanentemente in Florida, e credano che diventi un problema di lunga durata. "Abbiamo perso forse 80 acri di organico. È sicuramente una battuta d'arresto, ma non un'eliminazione diretta per noi", afferma Gary Wishnatzki, agricoltore nella zona di Plant City. "Le condizioni sono migliorate, quindi siamo fiduciosi."

L'azienda dell'uomo, Wish Farms, coltiva circa 600 acri di fragole, di cui 200 acri biologici. Secondo l'Università della Florida, un acro può produrre circa 14.000 chili di fragole, il che significa che l'azienda di Wishnatzki ha perso almeno 1 milione di chili di fragole. "Abbiamo avuto un clima caldo e piovoso per alcuni giorni a fine dicembre, e ciò ha permesso a questa nuova varietà di funghi di prosperare", afferma Peres. "È arrivato in Florida attraverso una giovane pianta portata da un vivaio."

Attualmente, i ricercatori stanno cercando una soluzione contro questo terribile fungo, ma potrebbe volerci ancora diverso tempo.