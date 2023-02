Il fungo più mortale del mondo ha cambiato il modo in cui si riproduce negli USA

Il fungo più pericoloso del mondo non si sta riproducendo più come sapevano gli scienziati e sembra aver cambiato modo per permettere la sua diffusione. Stiamo parlando dall'Amanita phalloides, che causa il 90% di tutti i decessi segnalati dopo averlo mangiato.

Secondo un nuovo studio, il fungo non ha bisogno di un partner per riprodursi, ma può produrre spore utilizzando i cromosomi di un singolo individuo. I campioni raccolti negli Stati Uniti sono stati in grado di riprodursi sia sessualmente che asessualmente per almeno 17 anni e forse fino a 30 anni.

Dei campioni raccolti nel 2014 da due punti diversi, pensate, contenevano esattamente lo stesso materiale genetico, rendendoli effettivamente lo stesso singolo fungo. Un altro "individuo" è stato raccolto una volta nel 2004 e poi un'altra volta ancora un decennio dopo. È noto che molte specie siano in grado di riprodursi tramite spore sia sessuali che asessuate, ma fino ad oggi nessuno sapeva che l'Amanita phalloides fosse uno di questi.

La riproduzione tra due individui consente alle specie di evolversi e adattarsi introducendo più variazioni genetiche in una popolazione, ma quando "devono far da soli" possono diffondersi rapidamente e sopravvivere per anni. Questa strategia sembra stia funzionando molto bene negli Stati Uniti (il fungo è originario del nord Europa).

A differenza di altre specie velenose, che segnalano la loro tossicità con colori vivaci, l'aspetto di questo individuo è piuttosto modesto e può facilmente ingannare gli umani o gli animali.