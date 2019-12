Questo fungo da vita a spettacolari formazioni ghiacciate chiamate 'capelli di ghiaccio'

Esiste un processo che permette al ghiaccio di cristallizzare formando delle strutture particolari, estremamente fini e sottili, di forma allungata, che somigliano a dei capelli.

Questa struttura, che si forma in inverno, è stata osservata per la prima volta nel secolo scorso ma solo di recente gli scienziati hanno capito che esiste una specie particolare di fungo (chiamata Exidiopsis effusa) che aiuta il ghiaccio a cristallizzare a forma di lunghi e fluenti capelli. Per prima cosa vi è da dire che questo fenomeno avviene in inverno, ovviamente, quando l’aria è carica di umidità e sotto una zona in ombra, tanto è vero che questi “capelli di ghiaccio” si sciolgono immediatamente quando colpiti dalla luce del sole o anche solo sfiorati dalle dita. Ma come riesce questo piccolo fungo a creare questo incredibile spettacolo della natura?

Ebbene, il fungo per prima cosa spacca la corteccia di un albero e, a seguito di questo processo, rilascia delle molecole particolari che si mescolano con l’acqua atmosferica che si è a sua volta posata sulla corteccia. Le temperature fredde fanno ghiacciare l’acqua presente sulla corteccia fratturata e il ghiaccio si impila. Il ghiaccio è come se risalisse attraverso i pori della corteccia rotta dal fungo. Via via che esso si forma, risale verso l’alto e, grazie alle molecole prodotte dal fungo, il ghiaccio acquisisce la forma di un capello sempre più lungo.

E’ come, quindi, se le molecole prodotte dal fungo formassero un percorso dritto, allungato, la forma di un capello, appunto. Il ghiaccio così formatosi può raggiungere i venti centimetri di lunghezza per un diametro di 0,01 millimetri. Questa è, tuttavia, solamente una teoria, ma nuovi e più approfonditi studi potranno svelare non solo come sia possibile che il ghiaccio assuma questa forma particolare, ma anche il perché si forma solamente su determinate specie di alberi e, quindi, sapere indirettamente in quali zone del globo avviene questo affascinante fenomeno.