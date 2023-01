Il fungo di The Last of Us esiste nel mondo reale, ma può causare una pandemia?

Tutti i fan del videogioco avranno visto nelle ultime ore la prima puntata della nuova serie TV di "The Last of Us". Nonostante l'ovvia finzione, nell'opera il fattore scatenante della pandemia di infetti è causato da un fungo che nella realtà esiste davvero: stiamo parlando dell'Ophiocordyceps.

L'Ophiocordyceps - cordyceps nell'opera del piccolo schermo - è noto come il fungo zombi a causa del modo in cui infetta e controlla il suo ospite. Le spore attaccano le formiche e, una volta insinuati all'interno della creatura, iniziano ad assumere il controllo dell'insetto portandolo spesso a un punto alto dove potrà "esplodere" dal corpo dello zombie e diffondersi in altre prede.

All'inizio della serie HBO viene spiegato chiaramente che il fungo (attualmente) non è un pericolo per noi. Questo specifico gruppo non è molto funzionale con la temperatura corporea, motivo per cui amano gli esseri ectotermi (a sangue freddo), come gli insetti. Tuttavia, se questi parassiti dovessero evolversi per abituarsi alle temperature più calde? Come per esempio a causa del cambiamento climatico?

Il primo esempio di una malattia fungina "aiutata" dal cambiamento climatico è stato suggerito tempo fa - da veri scienziati - in un rapporto sull'aumento della Candida auris in tre continenti. Il fungo ha avuto successo nell'infettare gli esseri umani in più continenti, ciò suggerirebbe che la C. auris abbia superato una delle due principali debolezze di questi miceti: la risposta immunitaria e la temperatura.

Rimanendo sempre in tema del "potere" di questi organismi, molto probabilmente è stato un fungo a creare le allucinazioni durante il processo delle streghe di Salem e un'evoluzione del genere da parte dell'Ophiocordyceps non è da sottovalutare. Attualmente (tra le tante cose) la minaccia più realistica per noi è rappresentata da un fungo... ma che invece di aggredire noi attacca il nostro approvvigionamento alimentare (come le banane).

Insomma, ovviamente per ora non c'è alcun pericolo, anche perché la fisiologia degli insetti è molto meno 'avanzata' rispetto alla nostra e da qui a dire che un fungo parassita possa prendere il controllo del nostro corpo e farci diventare un clicker ce ne vuole.



Ricordatevi però di non sottovalutare i funghi.