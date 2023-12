Questo fungo sembra uscito da Bikini Bottom: ecco 'Spongebob SquarePants'

Un nuovo fungo denominato SpongeBob SquarePants è stato recentemente scoperto nel Parco Nazionale di Lambir Hills, nel Borneo, in Malesia. Diversamente dal personaggio dei cartoni animati però questo ha una forma sferica simile con tipici fori cavi e un vivace colore arancione.

Il nome scientifico è "Spongiforma SquarePantsii". I ricercatori che lo hanno studiato (Dennis Desjardin, Kabir Peay e Thomas Bruns) hanno fatto notare la notevole somiglianza con il personaggio di SpongeBob e hanno insistito ad attribuirli questo nome. Oltre alle sue caratteristiche uniche, come la capacità di ritornare alle dimensioni originali quando è umido e la capacità di diventare viola con una soluzione di idrossido di potassio, il fungo presenta una struttura che ricorda un cervello (sapevate che il fungo di The Last of US esiste davvero?)

SpongeBob SquarePants è stato scoperto nelle vicinanze di un altro fungo chiamato Spongiforma thailandica, suggerendo la presenza che ulteriori specie simili potrebbero essere ancora da scoprire. Nonostante esteticamente sia molto differente, questo fungo è imparentato con i funghi porcini, con la differenza che, nel corso della sua evoluzione nei secoli, ha perso il cappello e il gambo.

Il fatto che gli scienziati abbiamo specificatamente chiarito che potrebbero esserci centinaia di altre specie simili a questo la dice lunga su quanto realmente ne sappiamo sulla complessità degli ecosistemi.

I funghi sono dei parassiti, il loro comportamento è volto a "invadere" qualsiasi cosa permetta loro di riprodursi. Un particolare fungo cresce e prende il controllo delle mosche femmine per poi istigare i maschi a riprodursi in modo da infettarli. Davvero diabolico.