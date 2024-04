Questo fungo zombi è una delle risorse naturali più costose del mondo

Nell'ombra delle cime himalayane, si cela un segreto del regno naturale tanto insolito quanto prezioso: il fungo Cordyceps sinensis, noto come il "fungo zombi". Questo parassita, che si annida nei corpi delle larve della falena fantasma, trasformandole in ospiti per la propria riproduzione, è diventato una delle risorse naturali più costose.

Proprio così. Superando persino il valore dell'oro per gli intenditori. Rinomato per le sue presunte proprietà medicinali, il Cordyceps è un pilastro economico per le comunità di Bhutan, Cina, India e Nepal, dove viene raccolto a oltre 4.500 metri di altitudine. La singolare vicenda del Cordyceps inizia con le spore che invadono le larve, guidandole verso la superficie terrestre per poi morire.

Nascosto sotto la neve durante l'inverno, il fungo sboccia in primavera, emergendo dalla testa del bruco in forma di un fungo allungato. Questo ciclo di vita macabro, che ha ispirato persino la trama del videogioco "The Last Of Us", si traduce in una corsa contro il tempo per le popolazioni locali che dipendono dalla raccolta di questo "oro vegetale" per il loro sostentamento.

Tuttavia, il cambiamento climatico e la raccolta eccessiva minacciano di esaurire questa risorsa unica, rendendo ogni anno più difficile trovare i bruchi parassitizzati. Con un valore di mercato che raggiunge i $150.000 al chilogrammo in Cina, il Cordyceps attira ogni anno centinaia di cercatori, ansiosi di trovare il prezioso fungo nelle remote valli himalayane.

Di fronte a questa crescente pressione, alcune aziende stanno esplorando metodi per coltivare artificialmente il Cordyceps, una soluzione che potrebbe preservare la specie ma non sostiene l'economia locale basata sulla raccolta tradizionale. A tal proposito: ci sarebbe molto da dire sul Cordyceps, che ha ispirato The Last of Us.

