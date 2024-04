Questa funzionalità di Android 15 non è il top ma consentirà hardware più piccoli

Android 15 potrebbe abbracciare un’interessante funzionalità dal fronte della ricarica wireless. Stiamo parlando del supporto alla ricarica wireless NFC, che Google punterebbe a portare sui modelli di smartphone che supporteranno il nuovo sistema operativo.

Si tratta di una feature che porterà una maggiore praticità per quanto concerne la ricarica, sebbene la tecnologia sia più lenta rispetto allo standard Qi. A bilanciare il tutto però c’è la richiesta di minore spazio all’interno dei dispositivi: la componentistica necessaria per implementare questo supporto infatti necessita di meno spazio rispetto a quello richiesto dai chip per la ricarica Qi. In un articolo pubblicato da Wccftech, si legge che le antenne di ricarica possono essere ridotte a solo 1cm, il che le rende altamente flessibili per poter essere inseriti in piccoli dispositivi come smartwatch, tracker Bluetooth, auricolari wireless ed altri device.

La specifica NFC Wireless Charging (WLC) è stata annunciata nel maggio 2020 ma non è mai stata adottata su larga scala, probabilmente perchè le velocità di ricarica sono inferiori rispetto allo standard Qi. Nella beta 1 di Android 15 sono presenti alcuni riferimenti piuttosto espliciti al WLC nelle API NFC del sistema operativo, un chiaro segnale di come il colosso dei motori di ricerca abbia intenzione di resuscitare un progetto che sembrava ormai abbandonato.

