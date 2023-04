Quali funzionalità arriveranno su iOS nel 2023? Alcune novità interessanti

Mentre sono emerse le prime indicazioni sugli iPhone che non supporteranno iOS 17, si continua a parlare delle novità che potrebbero approdare su iOS nel corso dell'anno appena iniziato.

La più importante riguarda senza dubbio il sistema Apple Pay Later, che è stato presentato nel corso della WWDC 2022 e promette un sistema per effettuare i pagamenti in quattro rate a tasso zero ed interessi zero in sei settimane. Dell'eventuale approdo in Italia si parla già da tempo, ma allo stato attuale il sistema sembra essere disponibile solo per alcuni negli Stati Uniti mentre in Europa ed Italia non ci sono novità.

Tra le possibili aggiunte alla sicurezza potrebbe esserci anche l'estensione dell'iMessage Contact Key Verification che permetterà a giornalisti, attivisti e funzionari governativi di ottenere maggiore sicurezza sul fatto che stanno inviando messaggi solo alle persone a cui intendono, abilitando una chiave di verifica per ogni contatto in iMessage. Previsto anche un sistema di alert che avviserà gli utenti se qualche malintenzionato dovesse riuscire a violare i server cloud o il proprio dispositivo per intercettarne o leggere le conversazioni.

Attesa anche la nuova versione di CarPlay, presentata alla WWDC 2022 e che dovrebbe portare il supporto a più display, i widget, una maggiore integrazione con i veicoli e la radio FM.