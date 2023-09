Quali saranno le funzionalità di iOS 18? Ci sono già i primi rumor

Il lancio di iOS 17 è sempre più vicino: la prima versione stabile del nuovo sistema operativo per iPhone, infatti, dovrebbe ormai essere completa e potrebbe arrivare durante l'evento di annuncio dei nuovi iPhone 15. Non a caso, dunque, gli esperti hanno già iniziato a parlare di iOS 18, che dovrebbe portare con sé diversi miglioramenti a Siri.

Secondo il portale The Information, Apple avrebbe in programma di potenziare Siri tramite un Large Language Model (LLM) con la prossima iterazione di iOS. Che Apple sia al lavoro sull'IA di Siri è cosa nota ormai da tempo, tanto che in molti si aspettavano che un "Chatbot di Cupertino" sarebbe arrivato già con iOS 17: quella di The Information, dunque, ha più il sapore di una conferma che di una novità vera e propria.

Il portale, però, ha anche aggiunto alcune spiegazioni inedite su quelle che saranno le funzionalità di Siri legate all'IA. The Information, infatti, spiega che la "nuova" assistente vocale di Apple sarà in grado di svolgere attività complesse e multi-step in autonomia semplicemente interpretando delle istruzioni ricevute dall'utente. Per esempio, l'IA potrebbe essere in grado di aprire da sola la fotocamere dell'iPhone, scattare una serie di fotografie in rapida successione e unirle in una GIF pronta all'uso per l'utente.

In altre parole, la nuova versione di Siri dovrebbe automatizzare con l'IA molte delle scorciatoie realizzabili tramite l'app Comandi Rapidi. Queste ultime, ovviamente, non dovranno più essere "programmate" manualmente, ma potranno essere sfruttate dall'assistente vocale della Mela Morsicata, che le auto-programmerà e le eseguirà in background sulla base dei set di istruzioni in linguaggio naturale (sia scritto che parlato) fornite dall'utente.

Secondo The Information, questo nuovo aggiornamento dovrebbe espandere enormemente le capacità di Siri: chiunque abbia usato l'app Comandi Rapidi, d'altro canto, conosce la versatilità del software e le sue capacità di migliorare l'esperienza utente su iPhone. Il portale americano, inoltre, riporta che la nuova versione di Siri non verrà lanciata in versione standalone, ma farà parte di iOS 18, in arrivo nel 2024.