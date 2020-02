La funzionalità nascosta di Android 11 per leggere le 'vecchie' notifiche: come attivarla

Dopo avervi parlato, giusto questa mattina, delle principali novità introdotte dalla prima Developer Preview di Android 11, torniamo sull'argomento per via del fatto che è stata scoperta una funzionalità nascosta particolarmente interessante.

Infatti, come riportato anche da XDA Developers (la fonte che ha scovato originariamente questa nuova possibilità), tra le varie funzionalità di sistema "preinstallate" in questa versione preliminare di Android 11 ci sono due servizi separati chiamati "Log Notifiche" e "Notification history". Questi ultimi sono in grado di tenere in memoria le "vecchie" notifiche arrivate sul dispositivo, consentendo, di fatto, all'utente di poter vedere se si è perso qualcosa.

Stiamo però parlando di "tool" pensati principalmente per agire a livello di sistema e quindi non accessibili di default. Tuttavia, i colleghi d'oltreoceano hanno scoperto che, installando l'applicazione gratuita "Activity Launcher" disponibile sul Play Store e selezionando i succitati servizi, è possibile attivare queste funzionalità e accedere alle loro interfacce, come potete vedere anche negli screenshot presenti in calce alla notizia.

Non è ancora chiaro se questa possibilità verrà resa accessibile a livello utente senza utilizzare alcun "trucco", ma è comunque interessante sapere che Google ha finalmente ripreso in mano questa funzionalità. Inoltre, adesso conoscete un valido metodo per accedere alle "possibilità nascoste" del vostro dispositivo.

Per chi non lo sapesse, Android dispone di un log delle notifiche interno sin dalla versione 4.3 Jelly Bean, ma purtroppo la funzionalità non è mai stata resa disponibile tramite le impostazioni e finora Google non aveva mai dedicato troppe attenzioni a questa possibilità.