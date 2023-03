Funzionalità sopravvalutate degli smartphone? Queste 3 vanno discusse

Dopo aver scoperto come scegliere un nuovo dispositivo andando a valutare anche gli smartphone con il migliore supporto software, torniamo a guardare invece la scheda tecnica per mettere in discussione l'utilità di alcune altisonanti "feature" degli ultimi anni.

Partiamo dal display. Stiamo assistendo a una vera e propria corsa agli Hz anche sugli schermi degli smartphone: ma fino a che punto vale la pena spingersi? La verità è che tra 120 Hz e 144 Hz, per esempio, la differenza è davvero marginale, tanto che si tratta di una "feature" quasi esclusiva degli smartphone da gaming.

Anche la risoluzione, tuttavia, sopra una certa soglia potrebbe essere non solo poco utile ma anche controproducente. Parliamo per esempio dei dispositivi con pannello QHD, che nella gran parte dei casi vengono spediti con schermo impostato di default su risoluzione dinamica per ridurre i consumi e ottimizzare l'esperienza sulla base dello scenario d'uso. Tutti questi dispositivi solitamente offrono anche una modalità a risoluzione FHD+: vi consigliamo di provarla per vedere se trovate davvero delle differenze tali da sacrificare una discreta porzione dell'autonomia dello smartphone.

Ma che ne dite se ci spostiamo sulla fotocamera? Anche qui la gara al Megapixel è tornata a far parlare. Il discorso è sempre quello: non basta la risoluzione per determinare la qualità degli scatti, dove la qualità del sensore gioca un ruolo decisamente più importante. Anche i processori neurali possono contribuire a migliorare gli scatti, ma molti non lo preferiscono: ecco come disabilitare l'IA sugli smartphone.

E l'8K nei video? Con una adeguata stabilizzazione e un solido framerate, già il 4K sarebbe auspicabile, ma sono molto pochi i dispositivi in grado di confrontarsi con questa sfida, anche tra i cosiddetti cameraphone.