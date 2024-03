Questa funzionalità di Whatsapp che aspettate da anni è in arrivo

Mentre Whatsapp è al lavoro sul supporto alle chat di terze parti, i colleghi di WABetaInfo rilanciano l’indiscrezione secondo cui gli sviluppatori di Meta sarebbero tornati al lavoro su una feature che gli utenti che utilizzano l’app di messaggistica istantanea chiedono da anni.

Nella beta 2.24.6.16 di Whatsapp per Android, nello specifico, sarebbe tornata una funzione che consente agli utenti di filtrare le conversazioni. Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, sotto l’icona dell’applicazione è stata aggiunta una nuova riga con degli appositi filtri che consentono agli utenti di ordinare le conversazioni visualizzando solo alcuni tipi specifici: ad esempio è possibile mostrare solo quelle non lette o solo le chat di gruppo.

I test sono in linea con quelli condotti in passato, quando Whatsapp sempre nella fase beta aveva introdotto dei filtri per mostrare solo le chat aziendali e personali, ma evidentemente gli ingegneri hanno messo da parte questo approccio a favore di uno nuovo che consente di identificare con maggiore rapidità quelle ancora non aperte.

Non è chiaro se Whatsapp abbia intenzione di implementare, in futuro, anche un sistema per etichettare le chat o meno, ma già un approccio di questo tipo potrebbe risultare molto utile.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, Whatsapp punta ad essere sempre più integrato in Android, e potrebbe mostrare le chiamate direttamente nell’app Telefono.

Su Apple Auricolari EarPods con connettore Lightning è uno dei più venduti di oggi.