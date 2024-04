Questa funzione di Android 15 sarà utilissima per i distratti

Tra le numerose novità in arrivo con Android 15, ce ne dovrebbe essere una particolarmente utile per coloro che sono soliti lasciare gli smartphone incustoditi senza bloccarli. Google infatti guarda anche ai più “distratti”, con una feature particolarmente interessante.

In particolare, Google avrebbe intenzione di aggiungere un’impostazione per bloccare gli smartphone quando gli utenti non gli stanno prestando attenzione. La funzione sarebbe internamente nota come “Timeout Adattivo” e prevede il blocco istantaneo del dispositivo quando non lo si sta guardando.

La novità è stata scovata dall’esperto Mishaal Rahman e segnalata su Android Authority. Le stringhe di codice lasciano poco spazio ad interpretazioni e sono presenti nella seconda beta sviluppatori di Android 15. Tali righe descrivono un’impostazione che "spegne automaticamente lo schermo in anticipo se non stai utilizzando il dispositivo" quando abilitata.

Non è chiaro, almeno al momento, come farà Android a capire se si sta prestando effettivamente attenzione allo schermo o no, ma è probabile che si affidi allo stesso sistema di riconoscimento del volto presente sugli smartphone, o che utilizzi lo stesso metodo di rilevamento dell’Attenzione.

Rahman ha però sottolineato che le stringhe si trovano sotto com.google, il che lascia intuire come inizialmente la feature potrebbe essere disponibile solo sugli smartphone della gamma Pixel. Anche il sistema di rilevamento dell’attenzione inizialmente ha debuttato sul Pixel 4, salvo poi essere estesa agli altri dispositivi.

