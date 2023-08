Addio alla funzione più importante degli NFT: guadagni azzerati per i creatori

Il valore degli NFT è crollato nell'ultimo anno, e non sembra voler accennare a risalire. Nelle ultime ore, a peggiorare le cose è l'annuncio da parte di OpenSea del fatto che non raccoglierà più le "fee" per gli artisti che hanno prodotto le opere in primo luogo: una delle funzioni più amate degli NFT (forse l'unica) giunge così al capolinea.

Facciamo però un passo indietro: come alcuni sapranno, ogni NFT ha (o meglio, aveva) una creator fee. Ciò significa che l'artista originale, quello che ha prodotto il token non fungibile in primo luogo, trae guadagno non solo dalla prima vendita del suo prodotto, ma anche da ogni rivendita successiva, ricevendo una fee, cioè una percentuale fissa (decisa dall'artista stesso) sulla transazione. In questo modo, quando gli NFT crescevano improvvisamente di prezzo sul mercato secondario, anche gli artisti potevano trarre vantaggio economico dall'aumento della fama del loro prodotto.

Il sistema era spesso citato come uno dei più virtuosi nel mondo dei token non-fungibili, dal momento che molti artisti potevano sostenersi solo grazie a quest'ultimo. Sfortunatamente, un comunicato rilasciato nelle scorse ore da OpenSea ha confermato che il portale non renderà più "obbligatorio" il pagamento della creator fee per ogni transazione. Il cambiamento diverrà effettivo a partire da marzo 2024.

Dal prossimo anno, la "tassa" al creatore si trasformerà in una "mancia", poiché diventerà su base volontaria: ad ogni transazione, cioè, verrà richiesto al compratore se desidera pagare una somma all'artista che ha realizzato l'NFT e, soprattutto, quanto pagare a quest'ultimo, un po' come si fa negli Stati Uniti con i camerieri dei ristoranti.

Le cose si fanno persino peggiori per i nuovi NFT mintati dal 31 agosto in poi, per i quali la raccolta delle creator fees non verrà nemmeno attivata da parte di OpenSea. Non è chiaro se altri marketplace decideranno di seguire le orme di quello che è ormai il negozio online più grande dell'intero mercato dei token non-fungibili, né tantomeno come reagirà la community degli artisti all'annuncio.