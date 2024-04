La funzione IA più importante di Windows 11 24H2 sarà limitata a pochissimi PC

Con Windows 11 24H2 in arrivo a metà 2024, tutti coloro che utilizzano ogni giorno l'ultimo sistema operativo di Microsoft si chiedono quali saranno le grandi novità in arrivo con l'aggiornamento di metà anno. Ebbene, sembra proprio che la più importante feature di Windows 11 24H2 sarà limitata a pochissimi device.

Stando a quanto riportano i colleghi di Windows Latest, linfatti, a funzione AI Explorer di Windows 11 24H2 sarà esclusiva dei PC con chip Snapdragon X - o comunque dei desktop e laptop dotati di una architettura ARM e di una NPU dedicata - con almeno 225 GB di SSD e una RAM di 16 GB. La notizia fa il paio con un altro inquietante report di qualche settimana fa, secondo cui i requisiti minimi per gli AI PC Windows saranno incredibilmente alti, richiedendo una NPU dedicata e almeno 16 GB di RAM.

A questo punto, però, potreste chiedervi cosa sia esattamente AI Explorer e perché la feature richieda delle specifiche del genere per funzionare correttamente. Ovviamente, si tratta di una delle tante funzioni IA di Windows 11, ma il suo funzionamento sarà pervasivo nel vostro PC: usando l'Intelligenza Artificiale, il sistema operativo terrà traccia di tutto ciò che avverrà sul PC, inclusi i programmi aperti e le azioni dell'utente al loro interno, i meeting sul web o via Teams, la cronologia del browser e i film visti sui servizi di streaming, permettendo inoltre agli utenti di effettuare delle ricerche mirate al loro interno.

Inoltre, l'IA imparerà dai contenuti che genererete utilizzando il PC e verrà in qualche modo "personalizzata" per sapere tutto ciò che riguarda il vostro utilizzo del dispositivo, rispondendo persino a domande specifiche sulle vostre videochiamate, sulle vostre sessioni videoludiche o sui contenuti dei file di Office salvati nelle cartelle del device. Per evitare dei serissimi problemi di privacy, però, AI Explorer funzionerà solo in locale, il che spiega l'enorme quantità di memoria richiesta dall'IA e le sue richieste hardware estremamente proibitive.

