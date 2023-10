Con la nuova funzione Matchmaker di Tinder, amici e familiari saranno il vostro Cupido

Sono passate diverse settimane dall’annuncio di Tinder Select e l’app di dating più popolare del mondo ha svelato una nuova funzione, battezzata Tinder Matchmaker, che consente ad amici e familiari di accedere in modo asincrono a Tinder per consigliare profili.

Nella fattispecie, sarà possibile invitare altre persone, che abbiano Tinder o meno, a visualizzare e suggerire delle potenziali corrispondenze. Sostanzialmente, quindi, amici e familiari potranno giocare a Cupido per consigliarvi il match più interessante.

La scelta di puntare su un sistema di questo tipo è legata ad un sondaggio effettuato nel Regno Unito, Australia e Stati Uniti con utenti di età compresa tra 18 e 25 anni, i quali hanno svelato (nel 75% dei casi) che spesso discutono dei propri appuntamenti con gli amici almeno una volta al mese.

"Per anni, i single hanno chiesto ai loro amici di aiutarli a trovare il loro prossimo incontro su Tinder, e ora lo stiamo rendendo così semplice con Tinder Matchmaker", afferma Melissa Hobley, Chief Marketing Officer di Tinder. "Tinder Matchmaker porta la tua cerchia di fiducia nel tuo viaggio con gli appuntamenti e ti aiuta a vedere le possibilità che potresti trascurare dal punto di vista di chi ti è più vicino."

Il funzionamento è molto semplice: gli utenti Tinder avranno la possibilità di condividere un link univoco con un massimo di 15 persone per un periodo di 24 ore. Tramite questo link, la persona designata potrà accedere a Tinder ed avrà un’intera giornata per consigliare profili. Inizialmente Tinder Matchmaker sarà disponibile in Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Indonesia, Giappone, Messico, Corea del Sud, Spagna, Tailandia e Vietnam, ma successivamente arriverà ovunque.