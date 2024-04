Una nuova funzione di WhatsApp in arrivo per semplificarci la vita

La versione dell'app presa in esame è la 2.24.9.8, disponibile allo stato attuale per i soli beta tester su Android. In quest'ultima iterazione dell'app di messaggistica più popolare al mondo, faremo la conoscenza con una funzionalità specifica nell'invio e nella ricezione di documenti.

Per chi non lo sapesse, WhatsApp permette, tra le altre cose, di scambiarsi file - e quindi documenti - come ad esempio .pdf, .docx e così via. Una funzione che invece non viene granché sfruttata dagli utenti sono gli stati di WhatsApp. La novità introdotta con la versione 2.24.9.8 di WhatsApp Beta, va nella direzione di implementare questa caratteristica. Nello specifico, ci permetterà di visionare in anteprima i documenti. Questo significa che presto sarà possibile dare una rapida occhiata al contenuto di un determinato file, e decidere di conseguenza se scaricarlo o meno.

Una piccola novità ma sostanziale, qualora utilizzaste l'applicazione di messaggistica istantanea di Meta anche per inviare o ricevere file. Spesso e volentieri ci ritroviamo il dispositivo saturo di documenti, quando basterebbe dare un'occhiata per trovare quel contenuto specifico che ci interessa, ed evitare un download che, spesso e volentieri, è indesiderato e quindi inutile. Una funzione apprezzata soprattutto quando ci vengono inviati file grandi e quindi molto pesanti.

La feature di anteprima dei documenti è, per il momento, disponibile per i soli utenti che sono iscritti al programma di beta testing su Android. Questo significa che, molto presto, lo vedremo nella versione definitiva dell'app su Play Store di Google. Nel mentre, Meta continua a lavorare su feature più o meno desiderate, come questa funzionalità WhatsApp attesa da anni e che finalmente arriverà.

