Questa nuova funzione di Windows 11 farà la felicità dei gamer con più monitor

Dopo che Windows 11 Moment 3 ha migliorato le performance del sistema operativo di Microsoft nel gaming, pare che il prossimo aggiornamento di Windows 11 porterà con sé un'altra novità davvero interessante per i videogiocatori. Nello specifico, la casa di Redmond sarebbe al lavoro a dei miglioramenti nel supporto per il multimonitor.

In particolare, secondo The Verge, che a sua volta cita il portale Neowin, Windows 11 aggiusterà automaticamente il refresh rate dei singoli schermi nelle configurazioni multimonitor sulla base di diversi fattori, tra cui il tipo di contenuto che viene mostrato dal display e i consumi della scheda video del PC. La feaure sarebbe già disponibile in preview per alcuni iscritti al programma Insider, mentre dovrebbe arrivare in versione stabile nei prossimi mesi.

In effetti, un post sul blog di Windows Insider della scorsa settimana spiegava che "abbiamo migliorato la logica del refresh rate per garantire, nelle configurazioni multimonitor, un refresh rate diverso su ciascuno schermo, basato sul contenuto che viene mostrato sul display". Per fare un esempio pratico, qualora aveste una configurazione composta da due monitor con refresh rate fino a 120 Hz e ne utilizzaste uno per giocare ad un videogioco e l'altro per fruire di contenuti come video o musica in streaming, il refresh rate del secondo schermo si abbasserà automaticamente fino a 60 Hz o a 90 Hz (se supportati dal monitor), in modo da non pesare troppo sulla GPU. Il monitor "primario", invece, resterà a 120 Hz.

Secondo Microsoft, "questa nuova funzione sarà di aiuto in caso di multitasking con funzioni ad alto refresh rate, come nel caso in cui doveste giocare ad un videogioco e guardare un video allo stesso tempo". In effetti, un aggiustamento dinamico del refresh rate potrebbe permettervi di migliorare le performance della scheda video negli applicativi legati al gaming, diminuendo al contempo i consumi di queste ultime e persino il loro rumore.