Le funzioni della fotocamera del Galaxy S20 arrivano anche su S10 e Note 10

Samsung ha annunciato che porterà le funzionalità fotografiche presenti nei Galaxy S20 sul Galaxy Note 10 e Galaxy S10 attraverso un aggiornamento software che sarà disponibile entro marzo.

In questo modo gli utenti avranno modo di accedere a tante funzionalità avanzate, tra cui "Scatto Singolo" che utilizzando l'intelligenza artificiale è in grado di scattare una serie di fotografie e video in un solo colpo per poi suggerire quello migliore.

In arrivo anche la feature di Night Hyperlapse, attraverso cui sarà possibile catturare foto e video ancora più sorprendenti in condizioni di scarsa luminosità.

Custom Filter, invece, permette di creare il proprio filtro con colori e stili desiderati partendo da una foto preferita, che serve da ispirazione. Questo sistema di fatto crea un filtro riutilizzabile che può essere applicato alle foto future nel momento in cui vengono scattate.

E' in arrivo anche la Modalità Pro per i video, che offre un controllo ancora maggiore in fase di registrazione, quando sarà possibile regolare l'ISO, la velocità dell'otturatore ed i livelli di esposizione, e sarà anche possibile passare dalla telecamera anteriore a quella posteriore durante le riprese.

Tra le altre funzioni c'è anche la Galleria Intelligente, che è in grado di raggruppare automaticamente gli scatti simili dello stesso soggetto, per evitare confusione.

Alla lista delle novità si aggiunge anche Quick Share, che permette di vedere quali dei propri contatti sono nelle vicinanze per condividere foto, video e file.