Quali funzioni di iOS 17 non saranno disponibili al lancio? Sono almeno tre

Già sappiamo che iOS porterà con sé tante nuove funzioni per gli iPhone compatibili fin dal lancio, che dovrebbe essere in programma per metà settembre. Tuttavia, ci sono anche alcune feature che non saranno immediatamente disponibili su iOS 17: vediamo insieme le principali.

La prima è la nuova app Journal di iOS 17: si tratta dell'unica nuova applicazione introdotta da Apple nella sua nuova versione di iOS, che permetterà di raccogliere foto, video, testi, sticker e mappe della propria giornata in un "diario segreto" cifrato end-to-end. Sfortunatamente, l'app di journaling non sarà disponibile al lancio di iOS 17, ma arriverà nel corso del 2023, verso la fine dell'anno.

La seconda sono le nuove feature legate ad AirDrop. Sfortunatamente, le funzioni che può hanno fatto scalpore durante la presentazione di iOS 17 alla WWDC 2023 non saranno disponibili al lancio del sistema operativo di nuova generazione per iPhone, ma verranno implementate solo "più avanti nel corso del 2023".

Tra queste feature abbiamo in particolare NameDrop, che rivoluziona la condivisione dei contatti permettendo di condividere il proprio numero di telefono, la propria email e i propri account social con altri utenti semplicemente toccando il loro iPhone con il proprio device. Anche la revisione di AirDrop, che permette ora di terminare i trasferimenti via internet (cioè senza dover fisicamente essere vicini al dispositivo "di arrivo" dei file per tutto il tempo) arriverà a fine 2023, e non a settembre.

Infine, persino le playlist "collaborative" di Apple Music non debutteranno prima della fine del 2023, o forse addirittura dei primi mesi del 2024. Con iOS 17, infatti, sarà possibile invitare i propri contatti ad una playlist condivisa, a cui ciascuno potrà aggiungere nuovi brani: la funzione, che già da tempo esiste su software come Spotify, non sarà presente su Apple Music al lancio di iOS 17.