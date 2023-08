Quali funzioni di iOS 17 non saranno disponibili al lancio? Saranno ben tre

Ormai iOS 17 è giunto alla terza beta pubblica e non sembra essere in vista alcun ulteriore cambiamento per il prossimo sistema operativo di iPhone prima della sua release ufficiale. Tuttavia, alcune funzioni presentate insieme ad iOS 17 alla WWDC ancora mancano, e molto probabilmente non saranno disponibili al lancio: vediamo le principali.

La prima sarà l'app di Journaling di Apple, che ha ricevuto ampio spazio alla WWDC ma che non arriverà prima di iOS 17.1 o, addirittura, di iOS 17.2, quest'ultimo previsto per la fine dell'anno. L'app permetterà agli utenti iPhone di tenere un vero e proprio "diario" delle proprie giornate, annotando le proprie esperienze e le proprie emozioni: questi dati, poi, verranno incrociati con i parametri biometri dell'app Salute di iOS per restituirvi un quadro emotivo e clinico completo in vista delle vostre visite mediche.

Altra feature che mancherà (inspiegabilmente) al lancio di iOS 17 saranno le playlist condivise di Apple Music. L'app Musica di iOS 17, infatti, riceverà un aggiornamento in seguito alla release del nuovo sistema operativo di Cupertino, che permetterà a più persone di aggiungere, rimuovere e riordinare canzoni in una playlist. Sfortunatamente, la feature non arriverà a settembre, ma più avanti nel corso del 2023.

Infine, anche il trasferimento dei file di AirDrop via internet sarà implementato solo dopo il lancio di iOS 17. La funzione vi permetterà di attivare il trasferimento di un file da un dispositivo all'altro tramite AirDrop (dunque via Bluetooth) e di continuarlo tramite connessione Internet, permettendovi così di allontanarvi dal device di destinazione del file senza che la copia dei dati venga interrotta. Una funzione comodissima, che però sarà lanciata (in parallelo a macOS e iPadOS) solo verso fine 2023.