Quali funzioni di Whatsapp non saranno accessibili dopo il 15 Maggio 2021?

Meno cinque all'entrata in vigore della nuova privacy di Whatsapp. Il 15 Maggio 2021, infatti, la piattaforma di messaggistica istantanea darà il via alla tanto criticata modifica delle condizioni di utilizzo dell'app, a seguito del rinvio dello scorso febbraio.

Contrariamente a quanto affermato inizialmente, però, Whatsapp non bloccherà completamente l'utilizzo dell'app per coloro che decideranno di non accettare la nuova policy. Questi ultimi, però, non avranno a disposizione tutte le funzionalità e per un breve lasso di tempo potranno continuare a ricevere chiamate e notifiche, mentre non sarà possibile leggere o inviare messaggi.

Nello specifico, coloro che non accetteranno il nuovo regolamento, dal 15 Maggio:

Potranno installare gli aggiornamenti;

Non potranno esportare la cronologia chat su Android o iPhone o scaricare l rapporto dell'account: questa funzione sarà disponibile fino a prima del 15 Maggio;

Potranno eliminare l'account su Android, iPhone e KaiOS, ma attenzione: prima di farlo pensateci bene dal momento che l'azione è irreversibile e provoca l'eliminazione della cronologia messaggi e la rimozione da tutti i gruppi Whatsapp.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo indicato quali sono le modifiche che entreranno in vigore il 15 Maggio. Precisiamo già da ora che coloro che accetteranno non consentiranno all'app di leggere le nostre conversazioni o ascoltare le chiamate.