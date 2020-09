A fuoco il centro ricerche di Huawei a Dongguan: tre le vittime

L'anno nero di Huawei non sembra avere fine. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il centro di ricerche della società cinese di Dongguan, nella Cina Meridionale, è stato vittima di un grave incendio che ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Le autorità locali riferiscono che sarebbero almeno tre le persone che hanno perso la vita a causa dell'incendio.

L'edificio era ancora in costruzione e completamente in acciaio, ma proprio il fatto che non fosse utilizzato inizialmente aveva fatto ben sperare le autorità locali, che in un primo momento avevano escluso possibili vittime.

L'incendio è stato spento venerdì pomeriggio, e si sarebbe propagato a causa della combustione di cotone fonoassorbente.

Da parte della società non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali. I media statali però riferiscono che l'incendio sarebbe partito da un laboratorio di ricerca che conduce studi sulle antenne 4G e 5G sia per gli impianti presenti in varie nazioni che per i modem inclusi negli smartphone. Nei pressi della struttura ci sarebbe anche un altro compus simile, che dà lavoro a 25.000 dipendenti.

Insomma, dopo il ban di Donald Trump, la situazione per Huawei sembra essere tutt'altro che rosea e si aggiunge un'altra tegola.