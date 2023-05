Questo fuoco 'infernale' arde da 6.000 e non vuole spegnersi

Nel Nuovo Galles del Sud in Australia, i ricercatori nel 18esimo secolo trovarono nella Burning Mountain quello che pensavano fosse un vulcano... ma in realtà era qualcosa di molto più strano: il sito del più antico incendio di carbone conosciuto al mondo che non si spegne da migliaia di anni e arde incessantemente.

La maggior parte degli scienziati ritiene che il fuoco bruci da almeno 6.000 anni, mentre altri sostengono che sia molto più antico. Le fiamme possono essere trovate sotto il Monte Wingen (che significa "fuoco" nella lingua aborigena del popolo locale Wonaruah).

Poiché è sottoterra, non è possibile vedere le fiemme e nemmeno le sue dimensioni; solo il fumo che sale dalla montagna è la prova della sua presenza. "È probabile che si tratti di una palla di circa 5-10 metri di diametro che raggiunge temperature di 1.000 gradi Celsius", ha spiegato nel 2022 Guillermo Rein, professore all'Imperial College di Londra nel Regno Unito.

Il fuoco è alimentato da un deposito di carbone e non si è ancora capito come sia divampato l'incendio, ma quasi certamente non sono stati umani (forse un fulmine). Scoperte simili sono state effettuate in altre parti del mondo, in particolare in Cina, India e Stati Uniti. Mentre in Turkmenistan può essere trovato il cratere Darvaza, oggi soprannominato la "Porta dell'Inferno".

A proposito, sapete che non abbiamo mai trovato un fuoco oltre la Terra?