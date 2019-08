A fuoco i pannelli solari, Walmart fa causa a Tesla

Grana per Tesla. Walmart ha annunciato le intenzioni di fare causa alla società di Elon Musk per la violazione del contratto e per gravi negligenze a causa degli incendi riportati dai pannelli solari montati su sette punti vendita.

Walmart ha sottolineato che la causa, che è stata presentata martedì presso il tribunale di New York, è frutto di anni di grave negligenza e mancato rispetto degli standard del settore da parte di Tesla. Secondo quanto riferito da Bloomberg, che ha riportato la notizia in anteprima, la causa sarebbe stata presentata ai danni di Tesla Energy Operations, una divisione del produttore di veicoli elettrici precedentemente nota come SolarCity, che è stata acquistata nel 2016.

Tesla non ha risposto ad una richiesta di commento, ed un portavoce di Walmart interpellato da TechCrunch ha affermato di non aver null'altro da aggiungere.

Walmart ha anche chiesto a Tesla di rimuovere i pannelli solari da tutte le 240 località in cui sono stati installati e di pagare i danni derivanti dagli incendi. Nella documentazione i legali sostengono che "sistemi solari correttamente progettati, installati, ispezionati ed a cui viene effettuata la giusta manutenzione non si infiammano spontaneamente, ed il verificarsi di più incendi che coinvolgono i sistemi solari di Tesla non è che un inconfondibile segno di negligenza. Fino ad oggi la società non ha fornito a Walmart il set completo di analisi finali circa la causa principale, che è necessaria per identificare i difetti precisi dei suoi sistemi". Gli avvocati senza mezzi termini accusano Tesla di non aver soddisfatto gli standard di cura, come stabilito nei contratti governativi.

Nella causa Tesla sottolinea anche di aver chiesto a maggio 2018 la disconnessione di tutti i sistemi di pannelli solari, ma nonostante ciò sarebbe scoppiato un altro incendio.