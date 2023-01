Fuoritutto 2023 Unieuro: sconti su iPhone 13, iPhone 11 ed Apple Watch 8

Unieuro ha lanciato qualche giorno fa il nuovo Fuoritutto del 2023, che sarà attivo fino al 19 Gennaio 2023 e propone centinaia di promozioni su tantissimi prodotti tech. Tra i dispositivi che possono essere acquistati a prezzi ridotti troviamo diversi iPhone di Apple.

iPhone 13, nella versione con 128 gigabyte di storage, viene proposto a 799 Euro: il risparmio è del 14% rispetto ai 939 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 266,33 Euro scegliendo Klarna o PayPal. La consegna a domicilio stimata è tra il 7 ed il 10 Gennaio 2023, ma è anche possibile scegliere il ritiro in negozio: scegliendo il punto vendita più vicino viene data la possibilità di ottenere informazioni più precise sulla data in cui è possibile trovarlo.

In sconto anche iPhone 11 da 128 gigabyte, che passa a 549 Euro dai precedenti 609 Euro. In questo caso le tre rate mensili sono da 183 Euro e le stime di consegna sono le stesse del modello indicato poco sopra.

Infine, segnaliamo anche lo sconto su Apple Watch Series 8 GPS Only, nella variante con cassa in alluminio color mezzanotte da 45mm e cinturino sport color mezzanotte: in questo caso il prezzo passa a 499 Euro, il 9% in meno dai 549 Euro imposti dalla società americana.