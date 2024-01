Fuoritutto Expert: 19% di sconto su computer Lenovo con i5

Continua il Fuoritutto di inizio 2024 targato Expert, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine propone un’ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica. Tra le promozioni ne segnaliamo una molto interessante su un computer fisso targato Lenovo.

Si tratta del Lenovo IdeaCentre 3, l’all-in-one con schermo da 24 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel, Intel Core i5-13420H, 8GB di RAM DDR4, SSD PCI Express da 512Gb e scheda grafica integrata Intel UHD Graphics. Presente anche un sistema di altoparlanti certificato Harman Kardon ed una webcam ad alta risoluzione con sensori ad infrarossi che è perfettamente compatibile con Windows Hello.

Il prezzo proposto da Expert è di 649 Euro, il 19% in meno rispetto ai 799 Euro di listino.

Nella scheda prodotto leggiamo che la data prevista per la spedizione è tra il 10 Gennaio 2024 ed il 12 Gennaio 2024, con spese di spedizione a partire da 9,99 Euro.

Ricordiamo che il Fuoritutto di Expert sarà disponibile fino al 10 Gennaio 2024 sia nei negozi che online. Come sempre in casi come questi, il nostro consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse per assicurarvi questo prezzo molto conveniente, in quanto le unità a disposizione potrebbero essere limitate.