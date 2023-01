Fuoritutto Trony, TV LG NanoCell 4K da 65 pollici in sconto fino 13 gennaio

Trony con il suo volantino Fuoritutto lanciato lo scorso weekend e valido fino al 13 gennaio prossimo intende fare promozioni come si deve: oltre alle offerte su Samsung Galaxy S22 e Z Flip4, infatti, la catena di distribuzione italiana propone un TV LG NanoCell da 65” a un prezzo interessante grazie a un taglio del 25%.

Il modello interessato è il TV LG 65NANO826QB appartenente alla linea distribuita sul mercato internazionale nel corso del 2022; ergo, è di ultima generazione. Il pannello in dotazione è, come da nome, un NanoCell Ultra HD 4K dalla diagonale di 65 pollici, con supporto alle tecnologie video HLG e HDR10 Pro, refresh rate massimo di 120Hz e ALLM per il gaming. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria webOS 22 e include al primo avvio app come DAZN, Netflix e Prime Video. Il comparto audio, infine, gode della codifica Dolby Digital.

Il prezzo di listino è fissato a 999 euro da Trony ma, online e presso alcuni punti vendita, è possibile completare l’acquisto a 749 euro. In caso di acquisto sul sito ufficiale il prezzo sale di 30 euro a causa delle spese di spedizione, e il pagamento può essere effettuato anche in tre rate da 249,66 euro senza interessi con Klarna. I negozi Trony in tutta Italia potrebbero proporre un prezzo diverso, maggiore a quello riportato sul catalogo Web: per verificare le cifre effettive è necessario recarsi sulla pagina del TV, cliccare sul pulsante “Prenota in Negozio” e selezionare la provincia più vicina, vedendo quali punti vendita aderiscono all’iniziativa.

Nella giornata odierna abbiamo poi ripreso anche Samsung Galaxy S22 Ultra in sconto su Amazon.