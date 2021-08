Fuoritutto Unieuro: 15% di sconto su un'aspirapolvere Dyson

Come abbiamo avuto modo di raccontare qualche ora fa, è partito il Vero Fuoritutto di Unieuro che tra le numerose promozioni propone anche un aspirapolvere Dyson al 15% in meno rispetto al prezzo di listino.

Si tratta del Dyson V8 Motorhead, che viene proposto a 279 Euro, il 15% in meno rispetto ai 329,90 Euro di listino. E' anche possibile aggiungere l'assistenza extra da 12 mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi ed ha un prezzo di 39,99 Euro. Unieuro garantisce la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio a costo zero.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, Dyson garantisce fino a 40 ore di autonomia senza cali di prestazioni con una singola ricarica. Il motore è digitale ed è in grado di raggiungere una potenza di 110.000 giri al minuto con poco rumore. Presente la tecnologia diclonica brevettata 2 Tier Radial in cui 15 piccoli cicloni generano delle potenti forze centrifughe per catturare la polvere nel contenitore. Sono presenti due modalità di aspirazione: MAX con fino a 7 minuti di pura potenza e MIN per le pulizie prolungate.

La promozione sarà disponibile fino alla scadenza del volantino di Unieuro, prevista per il 15 Agosto 2021.