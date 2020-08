Fuoritutto Unieuro: 300 Euro di sconto su un TV Philips OLED da 55 pollici

Continua il Fuoritutto di Unieuro. La catena di distribuzione, nell'ambito del nuovo volantino lanciato da qualche giorno, consente di portare a casa ad un prezzo molto conveniente un TV Philips OLED della Serie 7000.

Il modello 55OLED754/12 da 55 pollici può essere acquistato a 1.199 Euro, 300 euro in meno rispetto ai 1.499 Euro di listino, per un risparmio del 20%, con possibilità di riceverlo a casa gratuitamente e di effettuare il ritiro in negozio a costo zero.

Il TV Ambilight sfoggia un pannello 4K UHD OLED che garantisce neri più intesi, colori vivaci ed un contrasto sorprendente. E' inoltre possibile accedere alle app per lo streaming da un singolo pulsante, come nel caso di Netflix ed Amazon Prime Video, ma è supportata anche YouTube. Garantito anche il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, per audio ed immagini di livello cinematografico.

A livello software citiamo anche Alexa integrato, che rende la propria voce un telecomando in cui è possibile cambiare canale pronunciando il nome o anche avviare la riproduzione di un determinato contenuto. Infine, citiamo anche l'audio dettagliato grazie ai woofer e tweeter integrati, mentre l'HDR10+ rende la qualità dell'immagine ancora più realistica e coinvolgente.

E' anche possibile aggiungere la garanzia extra da 36 mesi al prezzo di 179,99 Euro.