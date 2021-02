Fuoritutto Unieuro: fino al 36% di sconto sui TV QLED di Samsung

Il Fuoritutto di Unieuro continua anche in giornata odierna, con una nuova serie di promozioni proposte dalla catena di distribuzione su TV. Quest'oggi ci soffermiamo sui TV QLED, su cui è posibile godere di sconti fino al 36% rispetto al prezzo di listino.

Il Samsung Series 7 QE55Q70TAT da 55 pollici può essere portato a casa ad 849,90 Euro, con un risparmio del 22% rispetto ai 1099 Euro di listino.

In sconto però troviamo anche il Samsung QE55Q95TAT da 55 pollici, che passa dai 2199 Euro, con uno sconto del 36% che porta il totale a 1399 Euro. Disponibile però a prezzo ridotto anche il Samsung QE65Q90TAT da 65 pollici, che viene proposto a 1899 Euro, con uno sconto del 24% rispetto ai 2499 Euro precedenti.

Sempre tornando alla Series 7, invece, troviamo a prezzo ridotto anche il QE75Q70TAT da 75 pollici, che passa a 2099 Euro, il 16% in meno rispetto ai 2499 Euro di listino.

Unieuro garantisce ovviamente la consegna in tempi brevi, con la possibilità anche di effettuare il pagamento a rate secondo le condizioni proposte. Il ritiro contestuale in negozio è a costo zero, mentre per quanto riguarda l'arrivo a casa, con consegna al piano, bisognerà sostenere le spese extra indicate dalla catena di distribuzione in fase d'acquisto.