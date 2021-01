Fuoritutto Unieuro: fino al 50% di sconto su un SSD ed una TV Samsung Ultra HD 4K

Continua il Fuoritutto di Unieuro, la promozione della catena di distribuzione che sarà disponibile fino al prossimo 7 Febbraio 2021, con una serie di promozioni su diverse categorie di prodotti, tra cui SSD e TV Samsung.

Quest'oggi ci soffermiamo proprio su questi ultimi due prodotti, dal momento che Unieuro permette di risparmiare fino al 50% rispetto al prezzo di listino.

L'SSD Samsung 860 EVO da 500 gigabyte può infatti essere acquistato a 59,99 Euro, appunto con un risparmio del 50% se si tiene conto che il produttore ha imposto come prezzo 119,99 Euro. Si tratta di una riduzione sostanziale, di 60 Euro, su un SSD che propone una velocità di scrittura di 520 MB/s e lettura di 550 MB/s. E' anche possibile aggiungere lo Smile Service che garantisce la copertura per danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 24,99 Euro.

Per quanto riguarda il TV, invece, si tratta del Samsung UE55TU7090U da 55 pollici della Series 7 Ultra HD 4K, che può essere acquistato a 449 Euro, a fronte di un risparmio in questo caso del 10%, pari a 50 Euro, rispetto ai 499 Euro di listino. Anche qui è possibile aggiungere l'assistenza extra da 36 mesi al prezzo di 119,99 Euro.

Garantita consegna e ritiro in negozio gratuito.