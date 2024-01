Fuoritutto Unieuro: 500 Euro di sconto su laptop Lenovo con i7

Con il Vero Fuoritutto Unieuro, che sarà attivo fino al prossimo 17 Gennaio 2024 sia online che nei negozi, la catena di distribuzione propone un’offerta molto interessante su un laptop a marchio Lenovo, su cui è possibile risparmiare 500 Euro.

Si tratta del Lenovo Yoga Pro 7 Ultrathin che può essere acquistato a 999 Euro, 500 Euro in meno rispetto ai 1499 Euro di listino. La configurazione in questione è dotata di schermo da 14,5 pollici con risoluzione di 2560x1600 pixel, processore Intel Core i7-13700H, 16GB di RAM ed SSD da 512Gb, mentre la scheda grafica è integrata.

Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 333 Euro, semplicemente con Klarna o PayPal: tale opzione può essere scelta direttamente al momento del check-out, alle condizioni proposte.

La catena di distribuzione garantisce la consegna a domicilio, senza costi aggiuntivi, tra l’11 ed il 13 Gennaio 2024 se si effettua l’ordine in giornata odierna, mentre il ritiro in negozio è a costo zero ma la data varia a seconda dello store scelto.