Fuoritutto Unieuro: oltre 500 Euro di sconto su un TV LG OLED da 55 pollici

Continua il Fuoritutto di Unieuro, che il prossimo 7 Febbraio si avvia alla sua conclusione dopo svariate settimane in cui ha tenuto compagnia gli appassionati ed utenti. In giornata odierna segnaliamo una promozione su un TV LG OLED da 55 pollici.

Si tratta dell’OLED55BX6LB che può essere acquistato a 1.199 Euro, con un risparmio del 31% rispetto ai 1.748 Euro precedenti, pari a 549 Euro in meno. Il bundle in questione include però non solo il televisore, ma anche gli auricolari True Wireless della compagnia asiatica.

Il televisore ha una diagonale di 55 pollici 4K Ultra HD con risoluzione di 3840x2160 pixel, ma include anche il sintonizzatore digitale DVB-S2 e DVB-T2, che può essere utilizzato per agganciare i canali del digitale terrestre e del satellitare.

Ovviamente, Unieuro consente anche di implementare l’assistenza aggiuntiva da 36 mesi, che si attiva a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi. In questo caso basta semplicemente spuntare la casella dedicata, ma è previsto un pagamento di 179,99 Euro da aggiungere al prezzo del TV.

La catena di distribuzione propone sia la consegna a domicilio che il ritiro in negozio gratuito. La promozione è ovviamente soggetta a disponibilità. Non abbiamo alcuna indicazione sulle unità disposizione.