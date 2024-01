Fuoritutto Unieuro: quasi 600 Euro di sconto su Galaxy S23 Ultra da 256Gb

Se nella giornata di ieri abbiamo segnalato i migliori sconti Apple del Fuoritutto Unieuro, oggi riportiamo una promozione molto interessante che viene proposta dalla catena di distribuzione sul Galaxy S23 Ultra, lo smartphone top di gamma 2023 di Samsung nella variante con 256 gigabyte.

Il dispositivo, nella fattispecie, è disponibile ad 899 Euro, in calo del 39% rispetto ai 1479 Euro di listino: il risparmio, dati alla mano, è di 580 Euro se si confronta con il prezzo di listino imposto dal produttore. Tuttavia, la riduzione è significativa anche tenendo conto del prezzo più basso raggiunto di recente dallo stesso dispositivo sul sito: 949 Euro.

Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili da 299,66 Euro a tasso zero ed interessi zero sia tramite Klarna che tramite PayPal, mentre la consegna a casa è garantita tra il 6 ed il 10 Gennaio 2024 se si effettua l’ordine in giornata odierna, con ritiro in negozio gratuito e data che varia a seconda del punto vendita scelto.

Tramite la scheda prodotto è comunque anche possibile aggiungere lo Smile Service, che offre una copertura da danni accidentali per la durata di dodici mesi al prezzo di 167,99 Euro: basta cliccare sul pulsante + ed il gioco è fatto.

Il Vero Fuoritutto di Unieuro sarà disponibile fino al 17 Gennaio 2024 sia online che presso i punti vendita sparsi sul territorio nazionale.