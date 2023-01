Fuoritutto Unieuro: fino a 700 Euro di sconto su tv TV LG OLED e Samsung QLED

Nel giorno in cui Expert lancia gli Orange Days, continua il Fuoritutto di Unieuro che propone tantissimi sconti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica. Segnaliamo quest'oggi delle promozioni degne di nota su due modelli di TV.

Si tratta dell'LG OLED 55A26LA da 55 pollici del 2022, che viene proposto a 999 Euro, con un risparmio del 41% rispetto ai 1699 Euro di listino. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate da 333 euro sia con Klarna che con PayPal a tasso zero ed interessi zero, ma garantisce anche la consegna a domicilio gratuita tra il 18 ed il 26 Gennaio 2023. Possibile scegliere anche il ritiro in negozio gratuito scegliendo il punto vendita più vicino.

In offerta segnaliamo anche il Samsung QE55A60B da 55 pollici QLED 4K, che è disponibile a 599 euro, con un calo del 42% rispetto ai 1049 Euro imposti dal produttore. Anche in questo caso, Unieuro permette di godere del pagamento in tre rate da 199,66 Euro a tasso zero ed interessi zero direttamente con Klarna o PayPal, oltre che la consegna a domicilio gratuita tra il 18 ed il 26 Gennaio 2023 ed il ritiro in negozio a costo zero.

Possibile anche aggiungere l'assistenza extra di 36 mesi tramite la scheda prodotto.