Fuoritutto Unieuro: fino a 830 Euro in meno su smart TV 4K DVB-T2 LG e Sony

Unieuro oggi ha rinnovato le Offerte a Tempo includendo iPhone 13 Pro Max da 512 GB in offerta, ma nel frattempo prosegue ancora la serie di promozioni del “Fuoritutto” valido fino al 13 febbraio 2022. Tra esse, di seguito riporteremo 4 smart TV 4K DVB-T2 LG e Sony a prezzi ottimi, con tagli fino a 830 Euro.

Si parte dal Sony Bravia KD55X81J che scende da 999 Euro a 749,90 Euro, televisore con schermo LCD Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con retroilluminazione Direct-LED. Il sistema operativo è Google TV, mentre tra le tecnologie compatibili si segnalano HLG, HDR10 e Dolby Vision lato video, Dolby Atmos lato audio e, come specificato in apertura e come valido per gli altri TV, allo standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

Segue in ordine di prezzo il modello Sony Bravia KD-55X89J, esclusiva Unieuro che viene proposta a 799 Euro anziché 1.249 Euro, ovvero al 36% in meno. Anche in questo caso si parla di un Google TV con schermo LED Ultra HD 4K da 55 pollici, ma dal refresh rate più elevato – pari a 120Hz – e con una qualità video lievemente migliorata. Anche qui troviamo le tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision, mentre lato audio c’è il decoder Dolby Digital.

Passiamo al mondo LG con il televisore LG OLED48A16LA che scende da 1.499 Euro a 899 Euro, dotandosi di un pannello OLED Ultra HD 4K da 48 pollici con HLG, HDR10, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e sistema operativo proprietario WebOS alla versione 6.0.

Infine, l’offerta più intrigante del lotto riguarda il televisore LG OLED65C15LA a 1.999 Euro anziché 2.828,99 Euro, con il quale è però possibile ottenere in regalo anche gli auricolari LG TONE Free FP5B. Il TV in sé si presenta con schermo OLED Ultra HD 4K da 65 pollici da 120Hz di frequenza di aggiornamento, con supporto a HLG, HDR10, Dolby Vision ma anche tecnologie per il gaming come AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC. Lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos, e infine il sistema operativo resta sempre WebOS 6.0.

