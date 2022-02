Fuoritutto Unieuro: attenti al televisore Samsung QLED DVB-T2 a 700 Euro in meno

Il volantino Fuoritutto attivo da Unieuro ci offre una vasta serie di televisori di ultima generazione a prezzi competitivi. Abbiamo già analizzato alcuni smart TV 4K DVB-T2 LG e Sony con tagli fino a 830 Euro, ma attenzione anche a questo televisore Samsung QLED proposto a 700 Euro in meno rispetto al listino!

Il modello in questione rientra nella gamma di TV rilasciati dal colosso sudcoreano nel 2021 ed è, per l’esattezza, il Samsung QE65Q70A in colorazione Titan Gray. Il prezzo a cui viene proposto è 999 Euro, mentre di listino verrebbe 1.699 Euro, sempre IVA inclusa; in altre parole, c’è un risparmio del 41% rispetto al prezzo base, senza contare la possibilità di sfruttare il bonus TV.

Il televisore si presenta con un pannello QLED Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel) dalla diagonale pari a 65 pollici, con supporto alle tecnologie HLG, HDR e HDR10+ lato video, accompagnate poi dalla tecnologia AMD FreeSync per il gaming. Il comparto audio, invece, è potenziato dal decoder Dolby Digital Plus. Il sistema operativo è Tizen, mentre lato connettività notiamo la presenza di due porte USB 2.0 e di 4 porte HDMI. Ovviamente, non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Si segnala, in conclusione, il rinnovo delle “Offerte solo Online” da Unieuro.