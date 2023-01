Fuoritutto Unieuro, disponibile smartphone Xiaomi in offerta a meno di 100 euro

Il continuo del Vero Fuoritutto da Unieuro permette a tanti consumatori di accedere a smart TV, laptop e molti altri dispositivi d’elettronica e informatica a prezzi competitivi. Tra di essi spicca lo smartphone Xiaomi Redmi A1 a meno di 100 euro, modello entry-level perfetto per chi non ha particolari esigenze.

Le specifiche tecniche, come ci si può aspettare, non sono così interessanti: sotto la scocca si trovano una batteria da 5.000 mAh e il chipset MediaTek Helio A22 da massimo 2GHz di frequenza, accompagnati lato memoria da 2 GB di RAM e 32 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD. Il display è un LCD HD+ da 6,52 pollici con refresh rate di 60Hz e, lato fotocamera, si trovano due sensori posteriori con principale da 8 MP e uno anteriore da 5 MP. Infine, il sistema operativo è Android 12 Go Edition, ovvero la versione leggera della penultima iterazione del robottino verde.

Il prezzo di listino pari a 119,99 euro viene tagliato del 26% a 88,11 euro, con pagamento suddivisibile in tre rate senza interessi grazie a PayPal. La consegna a domicilio è inclusa a costo zero e viene effettuata entro cinque giorni dall’acquisto se quest’ultimo viene completato oggi, 23 gennaio 2023. In alternativa, si può procedere con il ritiro in negozio in qualsiasi momento.

Se state cercando uno smartphone nuovo e non avete bisogno di un modello particolarmente performante, ergo se puntate al low-cost, questo Xiaomi Redmi è perfetto per voi.

Ricordiamo, in chiusura, che oggi Unieuro ha lanciato la TV OLED Week.