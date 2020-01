Fuoritutto Unieuro Gennaio 2020: i migliori sconti sui TV

Continua il Fuoritutto di Unieuro, che propone tanti sconti fino al 60% su oltre 200 prodotti. Dopo la carrellata di offerte di cui abbiamo avuto modo di parlare nella giornata di ieri, quest'oggi ci soffermiamo sui televisori.

La lista è davvero molto ampia, ed include anche modelli OLED, QLED e LED, oltre che Ultra HD.

L'LG OLED65C9PLA da 65 pollici 4K Ultra HD OLED è disponibile a 2299 Euro, il 34% in meno rispetto ai 3499 Euro di listino imposti dal produttore. Scendendo leggermente di prezzo troviamo anche il Sony KD55AG8 da 55 pollici 4K HDR, a 1599 Euro, 500 Euro in meno rispetto al prezzo precedente. In sconto troviamo anche il TV Samsung QLED 4K da 55 pollici Q90R 2019, a 1499 Euro, per un risparmio del 44%.

Sempre dal fronte Samsung, doveroso citare anche lo sconto sul QLED Q60R 2019 da 65 pollici 4K, ad 899 Euro, che permette di risparmiare 800 Euro. In sconto troviamo anche il TV Samsung RU7170 2019 4K da 75 pollici a 999 Euro, mentre l'LG 49SM9000PLA da 49 pollici può essere acquistato a 749 Euro.

Gli sconti saranno disponibili fino al 23 Gennaio sia nei negozi che online. Per tutte le informaizoni sui punti vendita aderenti vi rimandiamo allo store locator presente sul sito web.